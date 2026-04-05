Liga MX Lucas Ocampos aclara gesto en el Estadio BBVA tras el Monterrey vs. San Luis El futbolista de Rayados negó que su gesto fuera contra la afición, aunque pidió disculpas por el malentendido.

Video Ocampos aclara polémico gesto y pide perdón a los fans de Monterrey

Lucas Ocampos aclaró el polémico gesto que hizo en el Estadio BBVA tras el Monterrey vs. San Luis correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026.

Tras perder en casa por marcador de 1-2, el futbolista argentino iba a aplaudir junto al resto de jugadores para agradecer el apoyo a la afición, pero se arrepintió de último momento e hizo un corte de manga que ha sido criticado duramente por los fans de Rayados.

PUBLICIDAD

A través de historias de Instagram, Ocampos rompió el silencio y aseguró que el gesto no iba dirigido a la afición, sino que fue una reacción de la dolorosa derrota y la crisis de resultados que atraviesa el equipo, que hiló cuatro partidos sin poder ganar.

“ No fue un gesto hacia la gente que estaba en el estadio ni a la gente de Monterrey, la verdad es un gesto que hago por la frustración del momento, de no haber ganado el partido, de no haber ayudado a mis compañeros en los minutos en los que estuve en el campo.

“Es un gesto del momento en el que estamos atravesando, que no es fácil, y se juntan muchísimas cosas. Fue eso lo que pasó. Podría no contarles lo que tenía en mi cabeza en ese momento, pero prefiero ser lo más genuino posible y claro con ustedes”, declaró el argentino.

Lucas Ocampos pide perdón a la afición del Monterrey

El extremo argentino terminó su video pidiendo disculpas a los fans por el malentendido y espera que sigan yendo al Gigante de Acero en busca de que el equipo de Nico Sánchez recomponga el camino y se clasifique a Liguilla.

“A la gente que se sintió dolida, enojada, pedirles disculpas sinceras porque mi gesto no iba hacia ustedes, pero en estas horas ha habido un montón de sensaciones y de sentimientos, entonces, pedirles disculpas y que sigan viniendo al estadio, son muy importantes para nosotros”, expresó.

Con la derrota ante San Luis, Monterrey se estancó en el lugar 13 de la Liga MX con 14 puntos, a tres de Tigres que en estos momentos ocupa el octavo puesto, el último que da boleto a la Liguilla.

PUBLICIDAD

Rayados tendrá su revancha cuando visite al Atlas en el Estadio Jalisco el próximo sábado 11 de abril durante la Jornada 14 del Clausura 2026.