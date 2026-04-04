Liga MX Nico Sánchez asume culpa tras derrota de Rayados ante Atlético de San Luis El estratega aseguró que el equipo está muy golpeado por la derrota.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Las contundentes palabras de Nico Sánchez: “No supe resolverlo”

Nico Sánchez, técnico de Monterrey, a sumió su responsabilidad por el mal paso del equipo y aseguró estar muy golpeados por el resultado frente al Atlético de San Luis.

En conferencia de prensa el estratega señaló que no supo resolver la salida del ‘Corcho’ que provocó que el equipo no estuviera cómodo en el campo.

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“ Hoy estamos golpeados y a diferencia de los últimos partidos en donde nos quedaba algo positivo por rescatar, hoy se nos hace difícil”

“Se nos cambia el partido con la salida del ‘Corcho’, no es excusa, pero hasta ese momento el equipo se sentía cómodo y después no supe como resolverlo para poder contrarrestar esa ausencia tan importante, pero más allá de lo golpeado tenemos que seguir trabajando y yo se de que habrá reacción de los jugadores”

“Cuando el equipo no funciona la responsabilidad es del entrenador… tenemos que seguir trabajando está claro que hoy tengo gran parte de la responsabilidad por haber dejado pasar está chance y espero que el futbol nos de otra oportunidad en estos partidos que quedan”, aseguró Nico Sánchez.

Nico Sánchez también señaló que el resultado fue justo por lo realizado por el Atlético de San Luis.