Liga MX Lucas Ocampos sobre el mal momento de Monterrey: "La culpa es nuestra, hay que poner la cara" El futbolista de Rayados reconoció el mal momento del equipo y confía en llegar a la Liguilla.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Ocampos revela al culpable de los malos resultados en Monterrey

El futbolista de Monterrey, Lucas Ocampos, aceptó sin excusas la culpa por el mal momento que vive el equipo que suma ya tres derrotas y un empate en sus últimos cuatro partidos dentro del Clausura 2026 de la Liga MX.

"Al final estamos en la situación que estamos, somos consientes, nadie se desliga de ninguna culpa, siempre que hablamos nunca dijimos culpas de terceros, al final de como estamos la culpa es nuestra, hay que poner hoy la cara y seguir, no nos podemos caer ahora que faltan cuatro jornadas y hay que clasificarnos como se debe”, mencionó al salir del entrenamiento.

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OCAMPOS LANZA ADVERTENCIA PREVIO A LA LIGUILLA

Pese al mal momento que vive Rayados, Lucas Oampos confía en que pueden revertir la situación y aseguró que lucharán hasta el final en busca de un lugar en la Liguilla del futbol mexicano.

“La fe es lo último que se pierde, ¿qué mensaje le diría a la gente?, ‘no vengan a la cancha, ya no vamos a jugar el próximo partido’, no, no es así, no hay explicaciones, estamos en mal momento como cuando no hace menos de seis meses ganamos seis partidos seguidos, se hablaba maravillas.

"Hoy la realidad es que no estamos de la mejor manera, hay que trabajar lo más que podemos y tenemos la confianza de que esto en algún momento girará, y vendrá para nuestro lado, el otro día hicimos un buen partido pero no supimos cerrar, fuimos a buscar con toda la energía en los últimos minutos y nos encontramos con un gol en contra, no queda otra más que seguir, no podemos buscar excusas en ningún lado, hay que ganar como sea a como tumbos, hay que ganar estos cuatro partidos para no quedarnos fuera y es el deseo de estar en liguilla”, expresó.

Por otra parte, se refirió al gesto que hizo al final del partido entre Monterrey y San Luis en el Estadio BBVA, que fue interpretado como un insulto a la afición, por lo que nuevamente aclaró que esa no fue su intención.

"Yo creo que ustedes ya me conocen desde hace bastante, han hablado de gestos que he hecho en otro momento, soy un jugador que vive los partidos de esa manera y los gestos fue por qué estaba completamente frustrado por el momento, cuando lo hablé al día siguiente fue tal cual lo dije, ‘otra vez perdimos’ y estaba totalmente dolido a nadie me gusta perder, y a la gente que se sintió ofendida o que se sintió malinterpretado el mensaje le pedí disculpas", declaró.