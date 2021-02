“Nos dice que hay una obstrucción de Montejano al jugador del Toluca y eso es falta. Vimos el video en vivo y no está fuera de lugar. Es un gol legítimo y eso me pone mal porque en todo este tiempo sale de una decisión arbitral. Más allá que las tenemos en contra, creo que el juego hubiera sido otro, si el VAR no se equivoca. Espero que ellos sepan que estamos domingo a domingo haciendo un esfuerzo y quiero saber si el presidente de la Comisión de Árbitros como el VAR, por resultados se quedan afuera como nosotros, sin trabajo, quisiera que para todos los equipos sea más legítimo, porque hoy nos sacaron un gol que cambiaba el partido”, comentó tras la derrota ante Toluca de 1-0.

“Las derrotas me golpean mucho. Es la peor parte del futbol, asimilar las derrotas. El año pasado todo fue muy dulce y este año no viene bien la situación. Lo del año pasado no es la realidad, sino que la realidad es que cada juego nos cuesta mucho. El año pasado el rival no nos tenía tan analizado y no hay otra que levantar la calidad y elegir bien a los jugadores. Uno piensa que el que entra siempre va a estar mejor, pero no. No me pasa nada raro en la cabeza, solo es meterles el pecho a las balas y hacer que los jugadores crezcan”, sostuvo.