Liga MX Cruz Azul tiene saldo positivo en Semifinales de Liguilla al empatar la Ida La Máquina ha estado nueve ocasiones en la misma situación que ahora ante Chivas en Liguilla.

Video Liguilla Clausura 2026: Cruz Azul con saldo positivo al empatar la Ida de Semifinales

Cruz Azul empató 2-2 ante Chivas en el partido de Ida de las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, resultado que dejó abierta la eliminatoria para ambos equipos.

Con vistas al juego de Vuelta en la cancha del Estadio Jalisco en Guadalajara este sábado 16 de mayo, La Máquina está obligada a ganar para avanzar a la Final, un panorama que no desconoce en su historia.

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El saldo de Chivas en Semifinales al empatar la Ida



Son muchas eliminatorias de Semifinales que Cruz Azul ha jugado en las Liguillas de la Liga MX, pero solo en nueve ocasiones ha llegada el partido de Vuelta con un empate en el duelo de Ida como ahora ante Chivas en el Clausura 2026.

El cuadro cementero, comandado por Joel Huiqui, ha estado en cuatro Semifinales previas donde tiene que cerrar en calidad de visitante, con saldo dividido de que pasó a la Final dos veces y en la misma cantidad quedó eliminado de la Liguilla.

Las otras cinco veces que estuvo en Semifinales y empató el primer compromiso, tenía la diferencia de que esas eliminatorias las cerró de local y solo en una quedó eliminado del torneo. Acá el desglose:

Temporada 1973-74 -> 1-1 vs. Puebla; ganó 6-1 la vuelta CAZ (en casa)

Temporada 1994-95 -> 1-1 vs. América; ganó 2-1 la vuelta CAZ (visitante)

Invierno 1997 -> 1-1 vs. Atlante; ganó 1-0 la vuelta CAZ (casa)

Invierno 1999 -> 0-0 vs. América; ganó 2-1 la vuelta CAZ (visitante)

Clausura 2004 -> 0-0 vs. Pumas; perdió 3-2 la vuelta - eliminado (visitante)

Apertura 2009 -> 0-0 vs. Morelia; ganó 2-1 la vuelta CAZ (casa)

Clausura 2021 -> 0-0 vs. Pachuca; ganó 1-0 la vuelta CAZ (casa)

Apertura 2024 -> 0-0 vs. América; perdió 3-4 la vuelta - eliminado (en casa)

Apertura 2025 -> 1-1 vs. Tigres, empató 1-1 la vuelta - eliminado tabla (visitante)