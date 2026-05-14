Liga MX Chivas tiene saldo negativo en Semifinales al empatar el partido de Ida Guadalajara ha estado en siete ocasiones en la misma situación que ahora ante Cruz Azul en Liguilla.

Video Liguilla Clausura 2026: Chivas tiene saldo negativo al empatar la Ida de Semifinales

El empate de Chivas 2-2 ante Cruz Azul en la Ida de las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX dejó abierta la eliminatoria para ambos equipos.

De cara al partido de Vuelta en la cancha del Estadio Jalisco este sábado 16 de mayo, Guadalajara cuenta con la ventaja de la posición de la tabla si persiste el empate en el global, pero tiene a la historia en su contra.

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El saldo de Chivas en Semifinales al empatar la Ida



Son varias series de Semifinales que Chivas ha jugado a lo largo de los años en la Liga MX, pero únicamente en siete ocasiones ha llegada el partido de Vuelta con un empate en el duelo de Ida como ahora ante Cruz Azul en el Clausura 2026.

Guadalajara ha estado cuatro veces en esta misma situación en el pasado de cerrar en casa las series, con saldo dividido de que pasó a la Final dos veces y en la misma cantidad quedó eliminado de la Liguilla.

Las otras tres veces que estuvo en Semifinales y empató el primer compromiso, con la diferencia de que esas eliminatorias las cerró de visitante y en todas quedó eliminado del torneo. Acá el desglose:

Temporada 1994-95 -> 0-0 vs. Necaxa la Ida y empató 1-1 la Vuelta - eliminado por gol de visitante (en casa)

Invierno 98 -> 1-1 vs. Pumas la Ida y ganó 1-0 la vuelta - avanza a la Final

Clausura 2011 -> 1-1 vs. Pumas la Ida y perdió 2-0 la vuelta - eliminado (visitante)

Clausura 2015 -> 0-0 vs. Santos la Ida y perdió 3-0 la vuelta - eliminado (en casa)

Clausura 2017 -> 1-1 vs. Toluca la Ida y empató 1-1 la vuelta - avanza a la Final por tabla (en casa)

Guardianes 2020 -> 1-1 vs. León la Ida y perdió 1-0 la vuelta - eliminado (visitante)

Clausura 2024 -> 0-0 vs. América la Ida y perdió 1-0 la vuelta - eliminado (visitante).