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    Liguilla Liga MX: Canales y dónde ver partidos de Vuelta de Semifinales en México y Estados Unidos

    Los partidos de Vuelta se jugará este fin de semana y acá te decimos dónde poder verlos.

    Por:Redacción
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    Video Liga MX revela fechas y horarios para las Semifinales del Clausura 2026

    Las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 tendrán sus partidos de Vuelta para conocer a los equipos que avancen a la Final del futbol mexicano este semestre.

    Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol mexicano EN VIVO.

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    SEMIFINALES IDA DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX


    Chivas vs. Cruz Azul y Pumas vs. Pachuca definen estos días el pase a la siguiente ronda y te dejamos la programación de las Semifinales del Clausura 2026.

    Chivas vs. Cruz Azul

    • FECHA: Sábado 16 de mayo.
    • HORARIO: 20:00 horas CT de México y 22:00 horas ET, 21:00 horas CT y 19:00 horas PT en Estados Unidos.
    • DÓNDE VER: Sin transmisión por TelevisaUnivision.

    Pumas vs. Pachuca

    • FECHA: Domingo 17 de mayo.
    • HORARIO: 19:00 horas ET, 18:00 horas CT y 16:00 horas PT en Estados Unidos.
    • DÓNDE VER: Canal 5, TUDN y Disponible en ViX en México; Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX para la Unión Americana.
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