Liga MX Liguilla Liga MX: Canales y dónde ver partidos de Vuelta de Semifinales en México y Estados Unidos Los partidos de Vuelta se jugará este fin de semana y acá te decimos dónde poder verlos.

Video Liga MX revela fechas y horarios para las Semifinales del Clausura 2026

Las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 tendrán sus partidos de Vuelta para conocer a los equipos que avancen a la Final del futbol mexicano este semestre.

Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol mexicano EN VIVO.

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SEMIFINALES IDA DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX



Chivas vs. Cruz Azul y Pumas vs. Pachuca definen estos días el pase a la siguiente ronda y te dejamos la programación de las Semifinales del Clausura 2026.

Chivas vs. Cruz Azul

FECHA : Sábado 16 de mayo.

: Sábado 16 de mayo. HORARIO : 20:00 horas CT de México y 22:00 horas ET, 21:00 horas CT y 19:00 horas PT en Estados Unidos.

: 20:00 horas CT de México y 22:00 horas ET, 21:00 horas CT y 19:00 horas PT en Estados Unidos. DÓNDE VER: Sin transmisión por TelevisaUnivision.

Pumas vs. Pachuca