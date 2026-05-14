Liguilla Liga MX: Canales y dónde ver partidos de Vuelta de Semifinales en México y Estados Unidos
Los partidos de Vuelta se jugará este fin de semana y acá te decimos dónde poder verlos.
Video Liga MX revela fechas y horarios para las Semifinales del Clausura 2026
Las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 tendrán sus partidos de Vuelta para conocer a los equipos que avancen a la Final del futbol mexicano este semestre.
Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol mexicano EN VIVO.
SEMIFINALES IDA DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX
Chivas vs. Cruz Azul y Pumas vs. Pachuca definen estos días el pase a la siguiente ronda y te dejamos la programación de las Semifinales del Clausura 2026.
Chivas vs. Cruz Azul
- FECHA: Sábado 16 de mayo.
- HORARIO: 20:00 horas CT de México y 22:00 horas ET, 21:00 horas CT y 19:00 horas PT en Estados Unidos.
- DÓNDE VER: Sin transmisión por TelevisaUnivision.
Pumas vs. Pachuca
- FECHA: Domingo 17 de mayo.
- HORARIO: 19:00 horas ET, 18:00 horas CT y 16:00 horas PT en Estados Unidos.
- DÓNDE VER: Canal 5, TUDN y Disponible en ViX en México; Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX para la Unión Americana.
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