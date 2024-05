André Marín: "Chivas es hoy la base de la Selección Mexicana"

"Me parece que es inesperada, no tanto para el América, un equipo presupuestado para estar ahí, aunque la serie llega mucho más pareja de lo que podemos imaginar, pero lo del Guadalajara ha sido asombroso, Fernando Gago ha logrado recuperar al equipo después del episodio en Concacaf ante América, y luego venía con el reto de emular lo que hizo Paunovic, que no fue fácil, creo que este Guadalajara de Gago juego por momentos mejor y diferente que al de Paunovic.