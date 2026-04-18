Tabla de goleo individual al momento de la Liga MX Clausura 2026 en la Jornada 15
La 'Hormiga' González busca quedarse como el líder solitario del torneo.
Se disputa la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX y la lucha por el liderato de goleo se mantiene al rojo entre Armando González y Joao Pedro que no ceden por ese primer lugar.
La 'Hormiga' suma 12 goles en el torneo y busca aprovechar que el delantero de Atlético de San Luis se quedó con 12 tantos tras no marcar ante Pumas en esta fecha, para volverse a poner como líder solitario.
Armando González tendrá la oportunidad de seguir anotando goles cuando las Chivas enfrenten a Puebla.
Por detrás de la ‘Hormiga’ González y Joao Pedro se encuentra Kevin Castañeda y Juninho Vieira con siete goles en este Clausura 2026.
Más abajo los siguen Paulinho y Diber Cambindo con seis goles cada uno.
Y otros futbolistas que buscan meterse al top 5 de goleadores se encuentran José Paradela, Salomón Rondón, Arturo González, Juan Brunetta y Ezequiel Eduardo Bullaude con cinco goles al momento.
Cabre recordar que la ‘Hormiga’ González es el vigente campeón de goleo individual junto a Paulinho y Joao Pedro, quienes en el Apertura 2025 se consagraron con 12 goles cada uno, y todo indica que esa será superada en este Clausura 2026.