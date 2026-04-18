Liga MX Tabla de goleo individual al momento de la Liga MX Clausura 2026 en la Jornada 15 La 'Hormiga' González busca quedarse como el líder solitario del torneo.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Armando González y Joao Pedro se perfilan al título de goleo

Se disputa la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX y la lucha por el liderato de goleo se mantiene al rojo entre Armando González y Joao Pedro que no ceden por ese primer lugar.

La 'Hormiga' suma 12 goles en el torneo y busca aprovechar que el delantero de Atlético de San Luis se quedó con 12 tantos tras no marcar ante Pumas en esta fecha, para volverse a poner como líder solitario.

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Armando González tendrá la oportunidad de seguir anotando goles cuando las Chivas enfrenten a Puebla.

Por detrás de la ‘Hormiga’ González y Joao Pedro se encuentra Kevin Castañeda y Juninho Vieira con siete goles en este Clausura 2026.

Más abajo los siguen Paulinho y Diber Cambindo con seis goles cada uno.

Y otros futbolistas que buscan meterse al top 5 de goleadores se encuentran José Paradela, Salomón Rondón, Arturo González, Juan Brunetta y Ezequiel Eduardo Bullaude con cinco goles al momento.