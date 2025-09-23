Este duelo se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre de 2025 en el Nou Camp, donde ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en su camino hacia la Liguilla. León, conocido por su estilo de juego ofensivo, se enfrentará a un Mazatlán FC que ha mostrado un crecimiento notable en las últimas temporadas.

Históricamente, León ha sido un equipo competitivo en la Liga MX, con múltiples títulos en su haber, mientras que Mazatlán FC ha ido consolidándose desde su llegada a la liga.

Este partido no solo es una oportunidad para ver a estos equipos en acción, sino también para disfrutar de un espectáculo futbolístico que promete emociones. Si quieres saber dónde puedes ver este emocionante encuentro por televisión, ¡sigue leyendo!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO LEÓN VS. MAZATLÁN FC DE LA JORNADA 10

León llega al partido con la moral baja tras caer ante Tijuana, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación en casa. Por su parte, Mazatlán FC rescató un punto frente a Atlas, lo que les da un ligero impulso, pero aún deben demostrar que pueden ser más consistentes en su juego.

Cuándo es el León vs. Mazatlán FC : el juego es el martes, 23 de septiembre de 2025 en el Nou Camp.

: el juego es el martes, 23 de septiembre de 2025 en el Nou Camp. A qué hora es el León vs. Mazatlán FC: el partido inicia en México a las 9:05PM; en Estados Unidos es a las 11:05PM tiempo del Este, 10:05PM tiempo del Centro y 8:05PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 9:05PM; en Estados Unidos es a las 11:05PM tiempo del Este, 10:05PM tiempo del Centro y 8:05PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el León vs. Mazatlán FC: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de ViX.