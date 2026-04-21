Liga MX Liga MX: FMF abre investigación por presunta discriminación contra Helinho Luego de los incidentes en el América vs. Toluca del Clausura 2026, el jugador de los Diablos denunció insultos racistas; la Federación Mexicana de Futbol abrió expediente.

Video FMF investiga presuntos insultos racistas contra Helinho

El futbolista brasileño de 25 años de edad de los Diablos Rojos de Toluca dijo en público que recibió insultos racistas, sobre todo a través de las redes sociales y justo después de este compromiso de la Liga MX, que entra en su etapa final.

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Ante ello, la Federación Mexicana de Futbol emitió un comunicado en el que aseguró que abrió una carpeta de investigación respecto a la denuncia de Helinho por parte, sobre todo, de usuarios de redes sociales.

“Ante la denuncia pública del futbolista del Club Toluca, Helio Nunes ‘Helinho’, relacionada con actos de discriminación, el día de hoy la Comisión de Género y Diversidad solicitó al Club abrir una investigación con base en su Protocolo para definir las responsabilidades correspondientes.

“Ello, conforme lo norma el Protocolo Modelo para Prevenir y Sancionar el Acoso y el Hostigamiento Sexual y otras formas de Discriminación que adoptaron los Clubes desde el año 2023. La FMF reitera su rechazo absoluto a cualquier acto de discriminación en las canchas del futbol mexicano”, se leyó en el comunicado.

Toluca visita a Mazatlán este miércoles como parte de la fecha doble de la Liga MX Clausura 2026 y para la Jornada 17 cerrará el torneo regular ante León con miras ya hacia la Liguilla.

TOLUCA TAMBIÉN SE PRONUNCIA CONTRA INSULTOS RACISTAS SOBRE HELINHO

El conjunto escarlata también salió en defensa de su jugador, aunque señaló que los insultos racistas se dieron tras su expulsión en el partido América vs. Toluca en el Estadio Banorte.

“Helinho y su familia han sido víctimas de acoso, insultos y ataques racistas, no sólo aquel día en el estadio, sino durante los días posteriores a través de medios sociales. Este tipo de hechos son absolutamente inadmisible y no tienen cabida en el futbol ni en nuestra sociedad.

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“Como institución, nos solidarizamos plenamente con nuestro jugador y reafirmamos nuestro rechazo absoluto a cualquier forma de violencia o discriminación. Estos actos son cobardes y no los vamos a tolerar”, señaló el equipo.