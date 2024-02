“Creo que no soy quién para opinar sobre la sanción de Robert. Sí te puedo llegar a decir como colega de Robert que a veces no es fácil manejar la adrenalina que uno tiene en el campo de juego, somos seres humanos que a veces tenemos que controlar muchísimas cosas.

“Si hubo intención o no, no lo sé realmente. He escuchado sobre la situación, pero están quienes puedan jugar ese acto, pero me pongo del lado donde estoy hoy en día y a veces esa adrenalina no es fácil de manejar pero hablar de más tampoco tiene sentido porque no estoy en ese momento”, comentó ‘Tano’ Ortiz en conferencia de prensa este jueves.