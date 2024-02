Fidalgo señala que América debe ganar Clásico Joven aunque se juegue "cansado"

Publicado el jue, 22 feb - 01:06 AM CST. Actualizado el jue, 22 feb - 01:06 AM CST.

El español reconoce que no se pasa por buen momento, no pone excusas y confía en el equipo.

Álvaro Fidalgo, jugador del Club América, refirió que su equipo tiene por obligacion vencer a Cruz Azul a pesar de que no está en su mejor momento, todo esto después del empate ante Mazatlán en el Estadio Azteca, incluso, "da igual" si se está cansado o no en los de Coapa.

El español dejó en claro que la exigencia en las Águilas es enorme y el plantel es consciente de ello, incluso refirió que esto no se ve en ningún otro club de México, a pesar de que los resultados no han sido los mejores en los últimos partidos.

"Es una obligación ganar, no hay más, no estamos en nuestro mejor momento, hay que reconocerlo, viene un Clásico, Cruz Azul está jugando bien, lo considero un Clásico, es una obigación ganar, más después de una derrota y un empate, es verdad que no pasamos por nuestro mejor momento, cualquiera lo ve, pero el sábado es un partido bueno para dar la vuelta a eso, todos, incluyéndome, física y mentalmente está costando trabajo, no da tiempo de recuperar, claridad de ideas justita, el sábado es de esos partidos en donde da igual que estés cansado o no, no hay de otra.

"Nosotros quizás no estamos en el mejor momento, pero somos América, hace dos meses estábamos levantando la 14 aquí, todos los equipos tienen baches, eran 24 partidos sin perder de visita, una locura, es parte de la exigencia, no pasa en otro lado en México, el sábado se viene un nuevo Clásico, no hay mejor partido para demostrar que seguimos firmes y que esto se va a levantar seguro", agregó

Álvaro Fidalgo también dejó en claro que si bien la baja de jugadores por lesión o por procesos virales merma el desempeño de los dirigidos por André Jardine, descarta poner esto como un pretexto para explicar lo que ha ocurrido con los azulcrema en las más recientes semanas.

"Son cosas que al final pasan en el club, mucha gente no lo sabe, puede pesar, hay bajas, con tantos partidos también es necesario si se puede tener todo el plantel, no depende de cada uno, con lesión o con covid, no es una excusa, nos conocemos, estoy viendo el titular de 'Alvaro y América pone pretextos', pero son muchos partidos en treinta días, es como si fueran dos maratones al mes, no es una excusa, hay que jugar cansado, si es así, habrá que hacerlo, sabíamos que se venían dos torneos, no pongo excusas".

HENRY MARTÍN, CONTENTO DE REGRESAR Y ANOTAR, AUNQUE NO ENCIENDE LAS ALARMAS



Por su parte, el delantero Henry Martín se dijo contento de poder festejar otra vez con el América un gol (dos en este caso ante Mazatlán), aunque dejó en claro que el plantel es consciente de que no se vive el mejor momento actualmente, si bien no es necesario "encender las alarmas".

"Difícil de explicar, creo que estamos pasando por un momento... si bien no estamos jugando de lo mejor, el equipo no está siendo el mismo del torneo pasado, hay que seguir trabajando y haciendo las cosas en los entrenamientos, va para allá, que sea de encender alarmas, para nada, Mazatlán juega muy bien, si bien regalamos el segundo gol, son momentos por los que hay que pasar, lo importante es estar unidos, y seguir para adelante".