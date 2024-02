Jardine admite mal momento de América, pero deja recado a Cruz Azul

André Jardine , director técnico de América , reconoció que su equipo no se encuentra en un buen momento, todo después de perder ante Pachuca y empatar ante Mazatlán en el Estadio Azteca .

El estratega brasileño resaltó que el apoyo de la afición azulcrema es importante, si bien todavía no se define si pedir "paciencia" respecto a la realidad que viven las Águilas en el Clausura 2024.

"No sé si pedir paciencia, pero sí que sigan apoyando, realmente no estamos atravesando un buen momento, un poco de falta de contundencia al frente, interesante que regresan errores defensivos que hacía tiempo que no cometíamos, en un partido en el que estás produciendo buscas el empate, un error importante, nuevamente la historia de un partido en el que te pones adelante dos veces es difícil darle la vuelta.