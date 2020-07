Liga MX: El Apertura 2020 ahora se llama Guardianes 2020 y ya tiene calendario

1.- Atlético de San Luis vs FC Juárez | Estadio Alfonso Lastras | Jueves 23 de julio | 21 horas

2.- Necaxa vs Tigres | Estadio Victoria | Viernes 24 de julio | 19:30 hrs

3.- Mazatlán vs Puebla | Estadio Mazatlán | Viernes 24 de julio | 21:30 hrs (hora del centro)

4.- Chivas vs León | Estadio Akron | Sábado 25 de julio | 19 hrs

5.- Tijuana vs Atlas | Estadio Caliente | Sábado 25 de julio | 21 hrs (hc)

6.- Cruz Azul vs Santos | Olímpico Universitario | Sábado 25 de julio | 21 hrs

7.- Pumas UNAM vs Querétaro | Olímpico Universitario | Domingo 26 de julio | 12 hrs

8.- Monterrey vs Toluca | Estadio BBVA | Domingo 26 de julio | 19 hrs

9.- Pachuca vs América | Estadio Hidalgo | Lunes 27 de julio | 20 hrs