¡Leyenda! Tuca celebra medio millar de victorias como DT en Liga MX

1.- Pumas 3-1 Cobras. 15-septiembre-1991 (Su primer partido dirigido en Liga MX)

100.- Celaya 1-2 Chivas. 26-julio-1997 (partido 235) vs Jaime Cuesta

200.- Toluca 6-0 América. 1-noviembre-2003 (Partido 480) vs Leo Beenhakker

300.- Pumas 2-0 Morelia. 18-abril-2010 (Partido 738) vs Tomás Boy

400.- Tigres 4-1 América. 27-febrero-2016 (Partido 966) vs Ignacio Ambriz

500.- FC Juárez 2-1 Necaxa. 7-enero-2022 (Partido 1193) vs Pablo Guede