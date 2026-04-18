Liga MX León vs. FC Juárez: horario y dónde ver el partido de la Jornada 15 del Clausura 2026 Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 15 a disputarse en el Nou Camp.

Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 15 del Clausura 2026

Este sábado 18 de abril el estadio Nou Camp será el escenario del enfrentamiento entre León y FC Juárez, correspondiente a la Jornada 15 de la Liga MX Clausura 2026.

León llega con la intención de meterse a zona de Liguilla este fin de semana, arriba a esta fecha con 19 puntos y busca hilvanar su segunda victoria en calidad de local. En su último partido, los Esmeraldas obtuvieron una victoria, lo que podría influir en su rendimiento en este encuentro.

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Por su parte, FC Juárez se encuentra con 16 puntos y tratará de quebrar una racha de dos juegos seguidos sin ganar fuera de casa. Asimismo, Bravos llega tras una derrota en su más reciente partido, lo que podría afectar su confianza en el campo.

Con ambos equipos buscando mejorar su posición en la clasificación, el partido promete ser un momento clave en la temporada. León, con una ligera ventaja en puntos, intentará aprovechar su localía, mientras que FC Juárez buscará revertir su racha negativa.

Para conocer cómo y dónde se televisa este encuentro, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO LEÓN VS. FC JUÁREZ DE LA JORNADA 15

León llega al partido con una moral alta tras haberse impuesto a Puebla en su último encuentro, lo que les da confianza y los coloca en una buena posición para seguir sumando.

Por otro lado, FC Juárez, que cayó ante Tijuana, enfrenta el desafío de revertir su situación y buscar una reacción que les permita salir de la crisis en la que se encuentran.

Cuándo es el León vs. FC Juárez: el juego es este sábado 18 de abril en el Nou Camp.

el juego es este sábado 18 de abril en el Nou Camp. A qué hora es el León vs. FC Juárez: el partido inicia en México a las 9:06PM; en Estados Unidos es a las 11:06PM tiempo del Este, 10:06PM tiempo del Centro y 8:06PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 9:06PM; en Estados Unidos es a las 11:06PM tiempo del Este, 10:06PM tiempo del Centro y 8:06PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el León vs. FC Juárez: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de ViX.