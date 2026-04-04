Liga MX León vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 13 del Clausura 2026 Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

Video ¡EN VIVO! Se pone en marcha el León vs. Atlas en la Liga MX AQUÍ

Este sábado 4 de abril el estadio Nou Camp será el escenario del enfrentamiento entre León y Atlas, correspondiente a la Jornada 13 de la Liga MX Clausura 2026.

León llega a este compromiso con 13 puntos de por medio tras un saldo de cuatro victorias, un empate y siete derrotas. En su último partido los Esmeraldas ganaron, aunque aún tiene la necesidad de mejorar su rendimiento en el torneo.

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Por su parte, Atlas se encuentra en con 18 puntos, tras conseguir cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas, por lo que no desea salir de zona de Liguilla. En su más reciente encuentro, los Rojinegros empataron, lo que podría influir en su desempeño en este partido.

Con una diferencia de sólo cinco puntos entre ambos equipos, el encuentro promete ser crucial para León, que busca escalar posiciones en la clasificación, mientras que Atlas intentará consolidar su lugar en la parte alta de la tabla.

No te pierdas la oportunidad de seguir este interesante duelo y descubre cómo y dónde se televisa el partido.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO LEÓN VS. ATLAS DE LA JORNADA 13

León llega al partido con una moral alta tras haberse impuesto a Atlético de San Luis, lo que les da confianza y los coloca en una buena posición para seguir sumando. Por su parte, Atlas, que rescató un punto ante Querétaro, buscará mejorar su rendimiento y dejar atrás las dudas que han surgido en su juego reciente.

Cuándo es el León vs. Atlas : el juego es este sábado 4 de abril en el Nou Camp.

: el juego es este sábado 4 de abril en el Nou Camp. A qué hora es el León vs. Atlas : el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el León vs. Atlas: El evento estará disponible en Estados Unidos a través de ViX.