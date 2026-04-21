Liga MX León vs. América: Horario y dónde ver el partido de Jornada 16, Liga MX Clausura 2026 La Fiera y las Águilas necesitan ganar en la penúltima fecha del torneo para mantenerse en zona de Liguilla.

Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 16 del Clausura 2026

León y América se verán las caras este martes 21 de abril en la última fecha doble del Torneo Clausura 2026, en partido correspondiente a la Jornada 16 de la Liga MX.

PUBLICIDAD

Ambos equipos necesitan ganar para mantenerse en zona de Liguilla. América marcha en el sexto lugar con 22 puntos, mientras que León es séptimo con la misma cantidad de puntos.

León vs. América: A qué hora y dónde ver el partido de Jornada 16 de Liga MX

Fecha: Martes 21 de abril del 2026.

Martes 21 de abril del 2026. Horario: 9 pm tiempo del Centro de México, y a las 11 pm del Este, 10 pm del Centro y 8 pm del Pacífico en Estados Unidos.

9 pm tiempo del Centro de México, y a las 11 pm del Este, 10 pm del Centro y 8 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: Disfruta el juego por ViX en Estados Unidos.

América no pierde ante León desde hace cuatro años

El último triunfo de León sobre América fue el 31 de julio del 2022, La Fiera ganó por 3-2. Desde entonces las Águilas suman ocho partidos sin perder con saldo de tres victorias por cinco empates.

El último partido que disputaron en el Estadio León (Nou Camp) fue en el Apertura 2024 y terminó con empate a un gol.