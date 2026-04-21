    Liga MX

    León vs. América: Horario y dónde ver el partido de Jornada 16, Liga MX Clausura 2026

    La Fiera y las Águilas necesitan ganar en la penúltima fecha del torneo para mantenerse en zona de Liguilla.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 16 del Clausura 2026

    León y América se verán las caras este martes 21 de abril en la última fecha doble del Torneo Clausura 2026, en partido correspondiente a la Jornada 16 de la Liga MX.

    La Fiera de Javier Gandolfi viene de vencer 3-1 a FC Juárez, mientras que las Águilas de André Jardine llegan tras conseguir un importante triunfo sobre Toluca de 2-1.

    PUBLICIDAD

    Ambos equipos necesitan ganar para mantenerse en zona de Liguilla. América marcha en el sexto lugar con 22 puntos, mientras que León es séptimo con la misma cantidad de puntos.

    León vs. América: A qué hora y dónde ver el partido de Jornada 16 de Liga MX

    • Fecha: Martes 21 de abril del 2026.
    • Horario: 9 pm tiempo del Centro de México, y a las 11 pm del Este, 10 pm del Centro y 8 pm del Pacífico en Estados Unidos.
    • Dónde ver: Disfruta el juego por ViX en Estados Unidos.

    América no pierde ante León desde hace cuatro años

    El último triunfo de León sobre América fue el 31 de julio del 2022, La Fiera ganó por 3-2. Desde entonces las Águilas suman ocho partidos sin perder con saldo de tres victorias por cinco empates.

    El último partido que disputaron en el Estadio León (Nou Camp) fue en el Apertura 2024 y terminó con empate a un gol.

    En su último enfrentamiento, América ganó 2-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes, con goles de Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre, jugadores que hoy ya no están en el equipo.

    Relacionados:
    Liga MXLeónAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
    Doménica Montero
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX