Liga MX León vs. FC Juárez EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX El León recibe a Juárez en un momento de contraste para ambos y en donde los esmeraldas están obligados a ganar si quieren aspirar a la Liguilla.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 15 del Clausura 2026

El León recibe al FC Juárez en partido correspondiente a la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, en un partido que será crucial para los esmeraldas que están obligados a ganar en busca de seguir con sus esperanzas de clasificar a la Liguilla.

Con 19 puntos y en el noveno lugar de la tabla se mantienen cerca de la fiesta grande y con el destino en sus manos por lo que lo que deben hacer es seguir ganando. El buen momento que viven con tres triunfos de manera consecutiva, les dan confianza para afrontar este compromiso.

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JUÁREZ NO TIENE MÁS OPCIÓN QUE GANAR

El panorama no es del todo distinto para los Bravos que están también obligados a ganar si es que quieren tener opciones de clasificar a la Liguilla. Matemáticamente aún cuentan con posibilidades, pero la brecha se hace más grande conforme avanzan las jornadas. Juárez tiene tres juegos seguidos sin ganar por lo que su momento no es el ideal y eso podría repercutir en este encuentro.

ACCIONES DEL LEÓN VS. JUÁREZ:

Juárez intenta poner en apuros a los esmeraldas

(14' | 0-0) Martínez intenta con emate de derecha desde fuera del área, pero la pelota se va por arriba de la portería.

Inicia el partido en el Estadio León

(1' | 0-0) Ya se juega la primera mitad entre León y Juárez por la jornada 15 del Clausura 2026.

Alineaciones del partido

León

García

Reyes

Barreiro

Gauthier

Moreno

Beltrán

Rodríguez

Echeverría

Díaz

Cambindo

Rodríguez

Juárez