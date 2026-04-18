León vs. FC Juárez EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
El León recibe a Juárez en un momento de contraste para ambos y en donde los esmeraldas están obligados a ganar si quieren aspirar a la Liguilla.
El León recibe al FC Juárez en partido correspondiente a la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, en un partido que será crucial para los esmeraldas que están obligados a ganar en busca de seguir con sus esperanzas de clasificar a la Liguilla.
Con 19 puntos y en el noveno lugar de la tabla se mantienen cerca de la fiesta grande y con el destino en sus manos por lo que lo que deben hacer es seguir ganando. El buen momento que viven con tres triunfos de manera consecutiva, les dan confianza para afrontar este compromiso.
JUÁREZ NO TIENE MÁS OPCIÓN QUE GANAR
El panorama no es del todo distinto para los Bravos que están también obligados a ganar si es que quieren tener opciones de clasificar a la Liguilla. Matemáticamente aún cuentan con posibilidades, pero la brecha se hace más grande conforme avanzan las jornadas. Juárez tiene tres juegos seguidos sin ganar por lo que su momento no es el ideal y eso podría repercutir en este encuentro.
ACCIONES DEL LEÓN VS. JUÁREZ:
Juárez intenta poner en apuros a los esmeraldas
(14' | 0-0) Martínez intenta con emate de derecha desde fuera del área, pero la pelota se va por arriba de la portería.
Inicia el partido en el Estadio León
(1' | 0-0) Ya se juega la primera mitad entre León y Juárez por la jornada 15 del Clausura 2026.
Alineaciones del partido
León
García
Reyes
Barreiro
Gauthier
Moreno
Beltrán
Rodríguez
Echeverría
Díaz
Cambindo
Rodríguez
Juárez
Jurado
Aquino
Manríquez
Mosquera
Mayorga
Martínez
García
Torres
Pizarro
J. Rodríguez
Estupiñán