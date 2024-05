Rodolfo Cota , portero del León , reveló que no entra en planes con su equipo para el próximo Torneo Apertura 2024 de la Liga MX , según le dijo la directiva.

"Hoy nos informaron que no entramos en planes, fue lo único que nos ijeron, para que buscáramos, la verdad es que no sabemos nada, que no entrábamos en planes y ya hablando un poco con Jesús Martínez papá, ver la posibilidad de buscar acomodo, la verdad es que tengo un contrato de tres años, el cual quiero cumplir, ya sea en otro club o aquí, la realidad es que eso es lo que hay ahorita".