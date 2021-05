“Yo siempre cuento el caso de Darwin Quintero que en Querétaro íbamos a ir a un Orfanatorio, él no quería ir. Estaba en el coche, venía yo con mis hijos, él venía furioso y venía contándomelo a mí. Laura no puedo creer, estoy cansado y venía furioso. Y yo le decía, Darwin te tocó, no hay más. Y vienen mis hijos y venimos nosotros. Llegamos ahí y él se enamora de un bebé que habían encontrado en un basurero cuatro días antes, y toda la visita él se queda cargando a este bebé. Terminando la visita, él ya quería adoptar a este bebé, estaba realmente realizado.

“Tú sabes cómo son los trámites con gobierno y con el DIF, finalmente no se pudo, pero él juntó un tráiler de pañales, comida, juguetes y lo mandó a Querétaro. Ahí empieza esa transformación del corazón, y al año siguiente, me llega un mensajito y me dice 'Laura, jugamos contra Querétaro, no me tocó ir, quiero ir' pues vente. Ahí es cuando dices, lo estamos haciendo bien porque les estamos dando las herramientas para que ellos vayan, para que ayudan y para que vivan esto y eso es lo más gratificante del mundo”, compartió.