Atlas Las tres finales que se juega Atlas en el torneo Clausura 2026 El futbolista Manuel Capasso reconoce que el boleto a la Liguilla dependerá de ellos si sacan nueve puntos, lo que resta del torneo.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Manuel Capasso. Imagen Mexsport.

Antes del arranque de la Jornada 15 del Clausura 2026, los Rojinegros del Atlas tienen el último boleto disponible a la Liguilla, al ubicarse en la octava posición. Este fin de semana visitan al último lugar de la tabla general, Santos Laguna y la posibilidad de sumar tres puntos.

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Después viene Tigres y cierran con el América, quienes también necesitan de los puntos para asegurar su invitación a la fiesta grande. Al respecto el argentino Manuel Capasso comentó en entrevista con el reportero de TUDN, Erick López, que vienen haciendo un trabajo como equipo, les quedan tres finales para conseguir el primer objetivo. Con respecto a los tres partidos que les quedan en el torneo, Capasso señaló que serán partidos complicados, por lo parejo del torneo.

“Uno ve fecha por fecha los resultados, todos los equipos compiten y cualquiera puede ganar, vamos a salir a jugar los tres partidos sin subestimar y sin achicarnos ante ningún rival”, comentó.

El primer paso será ante Santos Laguna el próximo domingo en la Comarca, a lo que Martín Capasso destacó que cuando un equipo cambia de director técnico se ven cosas distintas en la cancha. “No vamos a subestimar al rival, sabemos que tienen buenos jugadores, vamos a esperar a encontrarnos al mejor Santos y vamos a preparados para eso”.

Trabajo de Diego Cocca