    Liga MX

    Larcamón tras empate ante Tijuana: "La respuesta ya debe ser inmediata"

    El director técnico aceptó no hay mañana y deben superar el mal momento; además, reaccionó a los gritos que piden su salida.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Resumen | Cruz Azul liga 8 partidos sin triunfo con empate vs. Tijuana

    Tras el empate ante Tijuana, el director técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón aceptó que el equipo debe despertar ya, luego de la mala racha en la que se han metido y que tiene al equipo sin ganar desde hace ocho partidos.

    "Hay tiempo de todo, pero ya no hay mañana. Estamos en un momento donde la respuesta ya debe ser inmediata", aseguró el entrenador de La Máquina.

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    "Es momento de accionar, demostrar, validar, la jerarquía que nos reconocemos tener, pero que hay que palasmarla ahora en los rendimientos inmediatos", agregó Larcamón en conferencia de prensa.

    El estratega, aseguró que ante la recta final del torneo se vienen partidos más que importantes y confía en poder cambiar la cara del equipo. "Se vienen días muy importantes para demostrar la verdadera capacidad de estar a la altura, así que a meterle", expresó.

    LARCAMÓN RESPONDE A QUIENES PIDEN SU SALIDA

    Respecto a la molestia de los aficionados expresada desde partidos pasados y los gritos que piden su salida, consideró que es algo normal, pues entiende que saben de las capacidades que debe tener el equipo.

    "Lo de la gente es entendible. Es una expresión lógica. Quiere que un equipo que nos sabe capaces de alcanzar cosas históricas, en la antesala de un momento tan decisivo, es lógico que se expresen", aseguró.

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