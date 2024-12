Ya había trascendido, de tan motivante que fue, la arenga de Henry Martín a sus compañeros previo a la gran final del Apertura 2024 y que finalizó con el tricampeonato de las Águilas.

Y América la publicó el lunes por la noche en sus redes sociales.

El capitán del equipo, que jugó infiltrado desde las Semifinales por una lesión, dedicó unas emocionantes palabras a sus compañeros destacando lo importante que había sido cada uno para estar ahí a punto de conseguir el tricampeonato.

Y sobre todo la grandeza del equipo y de cada uno de sus integrantes.

"Hace dos años si me dice alguien que hoy seríamos bicampeones y estaríamos por jugar por un tricampeonato, sin duda, aquí nadie lo hubiese creído, pero no porque ni fuéramos capaces o no tuviéramos las capacidades para conseguirlo si no porque no estábamos listos", inició su discurso en el vestidor a punto de salir al terreno de juego en el BBVA.

"No estábamos listos mentalmente. No estábamos listos para lo que la vida nos tenía preparado. Tuvimos que sufrir, pisamos fondo y cada uno se fortaleció de eso. No pusimos excusas, no pusismos pretextos. Al contrario nos hicimos responsables, nos hicimos más fuertes", continuó.

"Los que estábamos y los que llegaron porque este escudo no es para cualquiera. E ste escudo no lo representa cualquiera. Porque la grandeza no solo son títulos, la grandeza no solo es ser el equipo grande del país ni el que más gente tiene. La grandeza la vivimos cada día cada uno de nosotros ponemos un granito de arena".

André Jardine el mejor estratega

A continuación destacó las cualidades de grandeza de cada uno de los miembros del equipo e inició con André Jardine, el técnico del cuadro de Coapa.

"No por nada tenemos, y me van a chingar, pero tenemos al mejor estratega... a uno de los mejores del país, del futbol. Si no, no estaríamos hoy aquí".

Para seguir con Miguel Vázquez, emergente del equipo con 20 años y que debió jugar ante la epidemia de lesiones que sufrió el cuadro.

"También no seríamos capaces de haber llegado hasta acá sin este cabrón. Veinte años y cuando se necesitó puso lo que tenía que poner para sacarnos adelante, porque no había más centrales y el chamaco de 20 años sacó la casta por nosotros y hoy estamos aquí, gracias a él".

No dejó fuera a la gente del staff y recordó el tragó amargo de Chrstian Motta, kinésiologo del equipo, que debió viajar a Argentina por una enfermedad de su padre.

"Porque un cabrón, aquí Chris su papá tuvo una embolia viajó a Argentina y regresó para estar hoy aquí con nosotros. Y no hubo quejas, está aquí por y para nosotros", dijo.

El más odiado de México

Recordó el caso concreto de Cristian 'Chicote' Calderón, proveniente de Chivas, y el odio de la afición en general hacia él.

"'Chicote' odiado en todo el país, llega acá y se convierte, y se transforma porque eso hace este escudo cabrones. Este escudo transforma a las personas. Da todo por el equipo y él lo entendió, y hoy está aquí jugando una final más", explicó.

Por supuesto, no podía faltar Rodrigo Aguirre que tras dos años intrascendentes con Rayados de Monterrey se convirtió en piedra angular del ataque en solo seis meses.

"Hace seis meses, menos de seis meses. El equipo que vamos a enfrentar lo corrieron de acá. Este cabrón dio la vida y la sigue dando. Nos clasificó a una final más".

La grandeza de todos y ante todo

Finalmente, mencionó a Kevin Álvarez que tras una larga lesión por fin volvió en este torneo y que en el Clausura 2024 recogió su medalla de campeón en silla de ruedas.

"Él hace cinco o seis meses viéndonos jugar una final, una final en una silla de ruedas y hoy nos da la ventaja para hoy estar 2-1. No se dio por vencido. Eso es grandeza", aseguró.

Henry cerró su discurso de manera por demás emotiva, arengando al cuadro por la victoria en el BBVA.Dos horas más tarde levantaron en conjunro el trofeo 16 y esa grandeza, de la que habló el capitán, se hizo evidente.

" Esa es la puta grandeza que nos da este equipo. Hoy no salimos de esa cancha sin el trofeo. Noventa minutos nos separan de la gloria. Nos separan de lo que somos capaces de hacer de demostrar por un tricampeonato. Vamos", finaizó.

Video Resumen | América lo hizo, ¡Tricampéon del futbol mexicano! En un sufrido partido, las Águilas empatan a un gol con Rayados y consiguen ser el primer tricampeón en torneos cortos. El título 16 en su historia. 7:30 mins