“No dije nada que no sea verdad, me emocioné, me salió del corazón, tenía pensado dar el lugar a cada uno, es difícil, son muchos compañeros, del staff, les di su lugar y el valor de por qué están aquí.

HENRY MARTÍN Y EL ENORME TRABAJO PSICOLÓGICO EN EL AMÉRICA

“Mucha gente cree que a partir de esos goles crecí; hubo mucho trabajo mental, el futbolista pasa por depresión, ansiedad, la gente no lo cree. El trabajo psicológico me sacó adelante del bache donde estaba y los goles con estos equipos grandes fue consecuencia de este trabajo y con deseos de seguir adelante.

“Salí de la crítica, crecí de la crítica, no sólo de ustedes, crítica de mi propia afición y con justa razón, no estaba siendo ese jugador que tenía que ser en la cancha y no guardo rencor, eso me hace crecer mucho más, sacar el carácter que no sabía que tenía, que contaba con él”, indicó un emotivo Henry Martín tras ganar el tercer título consecutivo con América en Liga MX.