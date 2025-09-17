Video Elaine sale de la Casa de los Famosos y 'se casa' con jugador del América

Elaine Haro fue la séptima habitante en abandonar La Casa de los Famosos México 2025 y habló con TUDN Digital de un gusto por un jugador del América.

A través de una dinámica, Elaine escogió sobre tres jugadores, Israel Reyes, Brian Rodríguez y Kevin Álvarez, sobre con quien se besaba, a quien bateaba y con quien se casaba, por lo que estás fueron sus respuestas.

"Esto es con respeto... Israel me casó contigo, nunca he tenido una cita que cante. Con Brian, estás muy guapo, pero creo que te voy a tener que batear, es que si no sería coherente con Kevin, me beso a Kevin".

LA CANCIÓN QUE ELAINE LE DEDICA A ISRAEL REYES



Elaine no perdió la oportunidad de deleitar a todos con su bella voz y de paso dedicarle a Israel Reyes esta romántica canción, icónica del ídolo José Alfredo Jiménez.

"Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios será lo que soñamos...".