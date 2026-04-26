Liga MX Keylor Navas muestra empatía con un aficionado de Pachuca en el Hidalgo El portero de Pumas estuvo muy activo en el partido ante los Tuzos en la Jornada 17 del Clausura 2026.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Keylor Navas le hace el día a este aficionado en el juego ante Pachuca

Keylor Navas se ha ganado a pulso el cariño y respeto de su afición y de los rivales a los que enfrenta, tal como pasó en el partido ante los Tuzos de Pachuca, duelo que los Pumas ganaron.

El arquero además de desquiciar a Salomón Rondón durante el juego, en el que terminó expulsado, el arquero también mostró su empatía con la afición de la grada del Estadio Hidalgo.

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Mientras el arquero de Pumas estaba recargado en su arco, tomó una botella de agua, un aficionado le gritó “una agüita Keylor” y el portero resondió de la mejor manera, le lanzó el botellón y recibió el “gracias” a cambio.

Este aficionado de los Tuzos se volvió viral en las redes sociales con este video que tuvo una gran reacción en las mismas.

Los Pumas de Efraín Juárez se quedaron con el liderato del Clausura 2026 al vencer a Pachuca, esto se combinó con el empate de Chivas, todo en la última fecha de la fase regular del torneo.

Ahora, los Pumas se medirán a las Águilas del América en el Clásico Capitalino en los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX, primero se medirán en el Banorte y después en Ciudad Universitaria.