    Juárez

    Juárez solicita ayuda para encontrar cartera con documentos de Guilherme Castilho

    Hay recompensa: documentos importantes iban en la cartera del jugador brasileño.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Hay recompensa! Jugador de Liga MX lanza insólito mensaje para recuperar su cartera

    El FC Juárez dio a conocer que su jugador, Guilherme Castilho, extravió su cartera y por medio de un mensaje especial, solicito ayuda especial para localizarla.

    La escuadra fronteriza publicó en redes sociales el mensaje de ayuda y señaló que la cartera se extravió en la zona de Puente Libre, e hizo énfasis en que el jugador brasileño tiene documentos importantes en la cartera.

    Para ello, también Juárez refirió que habrá recompensa para quien ayude a localizar la cartera, aunque no ofreció más detalles en referencia a este tema donde el jugador e 26 años está involucrado.

    Guilherme jugó en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en el triunfo de los Bravos ante los Esmeraldas de León, donde fue titular y salió del campo a los 80'.

    Previamente, Guilherme fue determinante con Juárez en el triunfo ante Pumas en la fecha doble a mitad de semana. Algunos aficionados en redes sociales instaron a organizarse para ayudar a encontrar la cartera.

