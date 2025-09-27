El FC Juárez dio a conocer que su jugador, Guilherme Castilho, extravió su cartera y por medio de un mensaje especial, solicito ayuda especial para localizarla.

La escuadra fronteriza publicó en redes sociales el mensaje de ayuda y señaló que la cartera se extravió en la zona de Puente Libre, e hizo énfasis en que el jugador brasileño tiene documentos importantes en la cartera.

Para ello, también Juárez refirió que habrá recompensa para quien ayude a localizar la cartera, aunque no ofreció más detalles en referencia a este tema donde el jugador e 26 años está involucrado.

Guilherme jugó en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en el triunfo de los Bravos ante los Esmeraldas de León, donde fue titular y salió del campo a los 80'.