Juan Reynoso , nuevo técnico de Cruz Azul para el Guard1anes 2021 , negó que La Máquina haya dejado de ser uno de los grandes del futbol mexicano y no quiso prometer el título de Liga MX como todos los entrenadores que han pasado por el banquillo cementero lo han hecho.

"No, para nada (es cuestionable su grandeza). Hoy hay muchos más aficionados que cuando yo jugaba. Sí están dolidos, pero hoy el equipo, como aficionados, es más grande. Que hemos tenido una sequía importante y sobre eso tenemos que trabajar. Hoy no da para vender humo y decir que vamos a ser campeones. Da para trabajar el día con día y luego convencer a la gente que será posible. Hoy no quiero decir que 'este es el bueno'. Todos lo han hecho. Yo intento ser congruente”, señaló el peruano en conferencia de prensa de cara al duelo contra Santos que estaba en riesgo de posponerse por casos de COVID-19.