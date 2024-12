El colombiano, exseleccionador de México, confesó que no sigue el fútbol mexicano pese a trabajar en dicha liga actualmente como mandamás de Xolos de Tijuana . Estas son sus razones.

"Confieso, no sigo la liga mexicana. No, no los veo todos (los partidos) porque aquí (Tijuana) tenemos un gran analista de rendimiento, yo creería que está entre los tres mejores de Sudamérica que sabe exactamente qué buscamos en cada rival.