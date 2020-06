“Yo haría una analogía de ese título algo así como el Leicester, el presupuesto de Morelia no se acerca hoy pero tampoco se acercaba en aquel entonces a muchos equipos y tiene valor, si bien Morelia jugó otras Finales, haber ganado aquella demuestra que no es nada fácil y no se ha repetido, yo jugué en equipos como Cruz Azul o Tigres, con planteles de trabucos impresionantes, con seleccionados nacionales, y ni siquiera calificamos, hay que darle valor al cuerpo técnico”.