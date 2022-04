Jornada 14 del Grita México Clausura 2022: A qué hora y dónde ver los partidos de Liga MX

El viernes 15 de abril tendremos dos encuentros. Iniciamos con el duelo entre Necaxa y Atlético de San Luis, el cual podrás seguir desde las 7:30pm ET por TUND, tudn.com y app. El segundo choque será el Juárez FC vs Pachuca, el cual podrás seguir a partir de las 9:55 pm ET también por TUDN, tudn.com y app.