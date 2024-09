En una amena charla en el programa de Faitelson sin Censura, el ex portero de Pumas, Jorge Campos , hizo una contundente confesión, con dedicatoria a Emilio Azcárraga, sobre el equipo al que siempre le fue su papá.

" Emilio, lo único es que mi papá le iba al América , no sabía mucho de futbol, mi papá allá arriba siempre le fue al América".

Y precisamente, al hablar del cuadro de la s Águilas y las razones por las que nunca jugó en ese equipo, el también ex guardameta de la Selección Mexicana dio una razón de peso que no le permitió su transferencia.

"Sí (tuve una oferta para jugar en el América), pero en ese tiempo no tenían mucho dinero -comentó entre risas-. Mi papá me decía, 'no vayas a irte al América' y luego '¿no te lo han ofrecido?'".