"No es que sea el mejor, está entre los 10 de la historia del futbol mexicano. La Tota lo pongo porque cuando juegas este cuatro o cinco mundiales yo creo que debes de estar entre los mejores del fútbol mexicano. Ese es el tema (Ochoa no juega con los bien), La Tota tampoco jugaba con los pies. Pablo Larios lo saco porque es de otro mundo, era diferente, hay porteros diferentes, especiales".

JORGE CAMPOS: CHICHARITO YA NO JUEGA

Pero ya no juega. Es que también queremos traer figuras que ya no juegan. La gente es que venga fulano, que ya no juega. Yo también Vela no juega".