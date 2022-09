Dos Santos rompe en llanto y dedica gol a su padre; Tano: "Me quedo con sus lágrimas"

Y es que para Dos Santos no ha sido fácil ganarse la titularidad: "No he tenido momentos fáciles aquí. Ha sido difícil, he trabajado muchísimo. Aunque no juegue, los que me conocen saben que he estado trabajando, siempre trato de venir con alegría. Estoy cumpliendo un sueño, metí mi primer gol con el club y ojalá sean muchísimos más”.