El 'Vasco' Aguirre rescata personalidad de Rayados ante Gallos

Luego de que Monterrey derrotara al Querétaro con un doblete de Funes Mori, Javier 'Vasco' Aguirre destacó el oficio y la personalidad de sus jugadores a pesar de haber terminado el partido con 10 hombres tras la expulsión de Vincent Janssen.

"El equipo no se vio sufriendo, con todo respeto para el rival. No nos quemaba la pelota. Tuvimos oficio. No ensuciamos el juego, fingir faltas o lesiones, o hacer una tontería. El equipo dio un pase adelante, en cuanto a oficio, a personalidad.

"Pienso que efectivamente con 10 hombres no nos sentimos incómodos. A veces lo entrenas. El equipo no perdió la fe, no se tiró atrás, no se atrincheró; intentamos desde la posesión. Nos faltó profundidad, pero de repente desdoblábamos, el tiro de Miguel, córners, faltas... El equipo, con 10, no le perdió la cara al partido", comentó en rueda de prensa.

El descuido en la defensa de Rayados que significó el 2-1 para Querétaro no tiene preocupado al 'Vasco' Aguirre, ya que son problemas que se pueden arreglar durante la semana. Destaca que se haya ganado y haber escalado en la tabla general.

"Si el rival hubiera tenido seis ocasiones, tiros al palo, nos hubiera metido en el área, estaría preocupado. El gol, nos equivocamos; hay un acierto-error, pero está muy claro en qué nos equivocamos en el gol, es fácil de corregir. No me preocupa. Sí me gustaría que el equipo tuviera mejores números, pero no vamos mal. Es cierto, somos cuartos; falta liga".