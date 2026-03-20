Liga MX Chicharito Hernández se sincera y rompe en llanto tras recordar el penal que falló El exjugador de las Chivas consideró que no se siente como un fracasado.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Chicharito Hernández rompe en llanto al recordar el penal que falló con Chivas

Javier ‘Chicharito’ Hernández compartió un nuevo video donde volvió hablar sobre el penal que falló donde se sinceró y rompió en llanto tras lo ocurrido hace unos meses en el juego entre Chivas y Pumas.

En dicho video publicado en YouTube el ex jugador del Guadalajara dio a conocer porque él decidió cobrar el penalti decisivo.

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“Yo era el mayor del equipo, era el capitán del equipo y creo que yo prefería ser quien fallara el penalti en lugar de algunos de mis compañeros”

“ No quería perdérmelo, era muy importante para mis compañeros sobre todo por eso me puse tan triste. Fue por mis compañeros de equipo, solo por ellos. Lo siento mucho, fue muy doloroso… es la primera vez que me atrevo a hablar de ello”, mencionó Chicharito entre lágrimas.

De igual forma, Javier Hernández aseguró que no se siente como un fracasado tras ese error que tuvo.

“No, pero cometí ese error en ese momento crucial, no rendí como debía, pero en ese momento era un jugador más como todos los demás y simplemente cometí un error, uno muy importante”

“ Siendo realista, no siento que haya fracasado es parte de mi naturaleza, nunca he visto el fracaso como tal. Solo veo errores y algunos son más graves que otros así que no me considero un fracasado”, indicó.

CHICHARITO CRITICA A UN SECTOR DE AFICIONADOS

Javier Hernández también señaló que no entiende porque algunos seguidores lanzan criticas hirientes hacia los futbolistas que hacen cosa que no son fáciles.

“C omo están sentados en el sofá piensan que es muy fácil y que ellos también pueden hacerlo y dan rienda suelta a todas sus emociones porque para ellos ser fan de un equipo es muy importante “