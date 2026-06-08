América André Jardine se despide del América y deja mensaje: “No es un adiós, es un hasta luego” El DT brasileño dejó al conjunto azulcrema después de tres años en los que pudo conseguir seis títulos.

Por: Pedro A. Gálvez Síguenos en Google

Video André Jardine se despide del América y advierte: “Esto no es un adiós, es un hasta luego”

André Jardine no es más técnico del América y el brasileño puso fin a su etapa como entrenador azulcrema, con un emotivo video que muestra sus mejores momentos al frente, así como unas palabras dedicadas al club y a los aficionados en sus redes sociales.

Después de hacer historia al conseguir el tricampeonato con las Águilas, la era de Jardine terminó, luego de la eliminación del América en los Cuartos de Final del Clausura 2026, en donde cayeron contra Pumas.

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Jardine agradece a la afición azulcrema tras su salida de Coapa

Jardine recordó toda su etapa al frente de la institución de Coapa, desde su llegada en 2023 hasta ahora, pero mandó un mensaje que mantendrá la ilusión viva de un posible regreso.

“Hoy me toca despedirme del Club América, una institución que cambió mi vida. A mi querida familia águila, gracias por tanto cariño, por tanto amor y tanto sentimiento. Gracias por cada estadio lleno, por cada abrazo. Juntos escribimos páginas muy especiales en la historia de este gran club. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Una vez más, gracias por tanto”, aseguró.

El brasileño agregó que deja al club con el corazón lleno y con la satisfacción de haber dejado su nombre escrito en la historia azulcrema.

“Más allá de los trofeos, el futbol está hecho sobre todo de sueños y de personas, y las que conocí aquí son las mejores del mundo. Me voy con el corazón lleno de gratitud, orgullo y recuerdos inolvidables de la familia azulcrema. Gracias, Águilas!”, continuó.

El legado de André Jardine en el Club América

André Jardine hizo historia en el América, pues en tan solo tres años logró ganar seis títulos con los de Coapa, entre los que se incluyen los tres campeonatos seguidos en la Liga MX.