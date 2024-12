Jardine 'reprocha' a Faitelson: "¿Para qué gastarse pensando si perdemos, cab...?"

André Jardine, director técnico del Club América, bromeó y 'reprochó' a David Faitelson, analista de TUDN, respecto a que el comentarista quiere que las Águilas 'fracasen' al conquistar el tricampeonato de la Liga MX ante Monterrey en la Final del Apertura 2024.

En entrevista en Línea de 4 de TUDN, Faitelson cuestionó al timonel azulcrema si el perder ante los Rayados sería un fracaso, a lo que Jardine respondió de forma jocosa.

"David quiere que fracasemos. No, sinceramente no, primero no me permito tener malos pensamientos, sabemos que en el futbol ganas y pierdes, pero si puedes elegir pensar de cómo ganar el partido, por qué gastar un segundo pensar si pierdes cabrón".

André Jardine también por su parte resaltó que él no busca ser considerado como el mejor director técnico en la historia de los azulcrema, solamente busca ser alguien "importante" en el club, incluso más allá después de su estancia y sí confesó un objetivo que tiene y en donde su hijo está incluido.

"Nunca fue un objetivo, tampoco no pienso sobre esto, cuando he leído noticia sobre este tema, me espanto, es muy poco tiempo que estoy para pelear por algo así, me imaginaría que hubiera entrenadores con más tiempo, con su historia más agrandada, pero quiero ser alguien importante.

"El día que me vaya, regresar aquí después, visitar América y sentirme querido, mostrarle a mi hijo trofeos que papá ganó, es un objetivo, pero ser el más grande no me importa mucho, pero sí ser alguien querido en América".

ANDRÉ JARDINE 'REVELA SU SECRETO' PARA TRABAJAR CON AMÉRICA EN LA LIGUILLA



Además, André Jardine dio a conocer que él planea las eliminatorias en Liguilla como si fueran 'cuatro partidos', cada uno de ellos como si fuera uno de los tiempos en los dos compromisos.

Por ello, Jardine señala que trata que cada jugador se sienta importante en estos 'cuatro partidos' que encara en cada serie de Liguilla.

"Creo que sí podríamos ganar en Monterrey, lo de Cruz Azul prueba esto, estamos trabajando la Liguilla como si fueran cuatro partidos, donde cada tiempo es un partido distinto, donde puedes hacer un plan específico, esto te fortalece.

"Te permite pensar en el elenco como un todo. cómo usar al jugador en cada partido, pero se sienten parte del plan y que pueden ser importantes, la certeza casi absoluta de que este duelo se define en el cuarto partido, donde los jugadores determinantes deben estar y listos mentalmente como acabó siendo esta Semifinal", concluyó.

