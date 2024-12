André Jardine, director técnico del Club América descartó que su equipo se 'enganchara' en e l incidente de 'Tecatito' Corona y Sergio Canales con la terna arbitral al término del partido de ida de la Gran Final ante Monterrey por la disputa del título en el Apertura 2024 de la Liga MX.

Jardine señaló que se trata de un 'enganchamiento' por cuestiones arbitrales y señaló que no se puede seguir con la idea de que los árbitros 'favorecen' a su equipo en esta Final.

Publicidad

"No vi, de nuestra parte no aconteció nada, es un enganchamiento, pero bien, de este lado no hay que comentar nada, pedir que estén conscientes que no se deje de ninguna forma las tentativas de condicionamiento en el arbitraje.

"De arbitraje prefiero no hablar, está en moda hablar o condicionar de que los árbitros favorecen a América, esto no existe, y América necesita que este tipo de condicionamiento no avance, hoy no me pareció un mal arbitraje", agregó.

Además, André Jardine señaló que su equipo bien pudo llevarse más ventaja del juego de ida de la Gran Final, aunque resaltó que no lamenta el marcador, sobre todo porque, a final de cuentas, es un triunfo con ventaja de 2-1 para ir al 'Gigante de acero'.

"Finales son Finales, partidos duros, Monterrey hizo un buen primer tiempo, desacelerar el juego, claramente intentando desacelerar el juego, no encontramos una forma de presionarles, nos costó en el 1T... no gustamos. En el 2T, las chances fueron claras, tenemos la vuelta, muy importante, encontrar la fuerza, superar un mal momento, buenas sensaciones, frustración de no hacer más de un gol, así son las Finales, nada qué lamentarse y ser más fuertes de lo que fuimos hoy".