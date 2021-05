“Con Ortiz es el segundo partido que tenemos esta situación, igual contra Guadalajara nos inconformamos, no se le marcó un penal a Orbelín, se expulsó a Reynoso. Hoy nos vuelve a tocar y hay mucha polémica en el arbitraje, nos ha lastimado y hay atenuantes que quisiera que se revisaran por la Federación y la Comisión de Arbitraje, en eso va encausada nuestra solicitud de lo que sucede en el partido".

El directivo aseguró que un árbitro no puede valerse de una herramiento con el VAR en un jugada y en otra no, cuando las dos son parecidas, esto con un penal no señalado a La Máquina y el polémico que se le dio a los Diablos Rojos.