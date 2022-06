Isaac ‘Cone’ Brizuela defiende a Orbelín Pineda sobre no ir a Chivas

“Entiendo ese sueño que tuvo desde niño de jugar allá, conociendo la nobleza que maneja en su persona no es que le haya dicho a Chivas ‘no quiero ir’, a veces se manejan muy mal las decisiones que dice uno o a veces le agregan y dicen que Orbelín no quiere a Chivas, que los odian, que ya está harto de ellos y no es así, simplemente es la decisión de querer quedarse allá para triunfar, para demostrarse a sí mismo que no solo fue un torneo a ver cómo le iba, sino que quiere demostrar el nivel que tiene y estando allá quiere llegar a un Mundial”, agregó.