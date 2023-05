Isaac Brizuela no pierde el piso por torneo de Chivas: "No hemos logrado nada"

"Pauno lo que comenta es que no hemos logrado nada, al decir que no se ha logrado nada es porque él aspira a lo máximo, cumplimos el primer objetivo que era entrar dentro de los primeros cuatro, es un nuevo torneo hacia el título y veo al equipo muy bien preparado, no solo los que llevan más minutos, la exigencias de los que hemos tenido menos mantengan ese nivel".