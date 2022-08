Isaac Brizuela niega que un triunfo ante Atlas salve el torneo para Chivas

"Chivas no tiene que pensar así, que con los Clásicos salvamos el torneo, soy consciente que no ha sido un buen torneo y más ahorita, me quedaría con que el rival que tenemos en puerta, como es el bicampeón, ha venido jugando bastante bien y es el Clásico de la ciudad te diría que sería un buen arranque para cortar esta racha, en pensar en sumar de tres, no estaría conforme con decirte que salvamos la temporada", dijo el 'Conejo' Brizuela en entrevista con Karina Herrera, reportera de TUDN.