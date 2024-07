La novela de Igor Lichnovsky y su pase de Tigres al América aún no ha terminado, un capítulo más se ha sumado a esta historia, luego de que el futbolista hiciera nuevas declaraciones a través de sus habituales redes sociales.

En esta ocasión el futbolista declaró que Tigres no quiso liberar su pase para que no jugara con América ante ellos en la Jornada 3 del Apertura 2024 de la Liga MX, misma que tuvo lugar el miércoles 17 de julio.

"Después de jugar contra ellos libérame, la verdad yo no soy Messi, no soy nadie, pero fue por eso al final, y el jueves tempranito ya quedó. No creo ser Messi, pero a lo mejor si yo jugaba quedaban 4-0 o algo así".