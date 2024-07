América anuncia continuidad de Lichnovsky que deja raspón a Tigres

Además, Lichnovsky dejó un raspón a la directiva de Tigres al considerar que “no era necesario tanto drama” y que “dos o tres personas” no mancharán su estancia en el club.

“Hasta que terminé la película. Al final sí liberaron a Willy. Y todos felices, no era necesario tanto drama”, fue la primera historia que publicó el chileno de 30 años con imágenes de la película Liberen a Willy ; horas después posteó otra historia con la cancha del Estadio Azteca de fondo y el siguiente texto.

“A lo que sigue. Quiero dar las gracias a la gente de Tigres que siempre me apoyó, que estuvo conmigo hasta el final y siguen demostrando su cariño. Gracias de corazón. No se me olvidan los lindos días que tuvimos.