Ignacio Ambriz admite que Toluca no mostró nada y tuvo un pobre rendimiento ante Pachuca

"El equipo entrena bien, asimila lo que estamos proponiéndole, llega al examen ilusionado, hay buen ambiente, pero eso de lo que me comentas, que si hay apatía, el jugador no quiere, no lo he visto, algo no estoy transmitiendo bien que no estamos jugando bien en casa, es muy fácil poder echar culpas, no soy así, asumo la mía, soy el responsable de todo y hoy el equipo no está bien", apuntó.