Nacho Ambriz no se fía de Cruz Azul pese a que ya no cuenta con Santiago Giménez

“Si me pongo a ver que Santi es un gran jugador, a quien le mando un abrazo y le deseo lo mejor al abrirse las puertas en Europa. No es Santi, atrás tenía un equipo bien armado, de los mejores línea por línea. No se le han dado los resultados, el entrenador Aguirre va llegando, conociendo el futbol mexicano. Son equipos campeones con orgullo, que no van a permitir otra derrota y debo preparar bien al equipo”, dijo Ambriz tras la victoria sobre Tijuana sobre el encuenrtro de la Jornada 8 ante La Máquina.