Ignacio Ambriz explota ante los rumores sobre su salida del León

Luego de que hace unos días trascendiera que Ignacio Ambriz había comunicado a su directiva que se iría del club, el entrenador del León salió a dar la cara y notablemente molesto aseguró que la informaciòn es falsa, pues su cabeza está puesta en el cuadro esmeralda y su intención es cumplir con su contrato que termina en mayo.

“Yo no me quiero ir, yo no tengo ningún contrato arreglado con ningún otro equipo, si es cierto y no lo voy a negar que le dije a la familia Martínez que si yo algún día me fuera del club seria por dos cosas, una oportunidad que me saliera en Europa y la segunda una Selección y en este momento no tengo ninguna de las dos, entonces sí pareciera que es generar ruido en contra de mí cuando yo tengo contrato hasta mayo y voy a terminar mi contrato.



“Mi contrato termina hasta mayo, y si me hablaran en este momento para la renovación no lo tomaría en cuenta porqué estoy a la puerta de poder lograr algo importante para mí, para la institución, para el club, para la afición, que es esa octava estrella que tanto me han pedido y que yo la verdad me siento con el compromiso, con la capacidad de que yo veo a mi equipo que lo podemos lograr", dijo a Magazine XXI.



El estratega aseguró que sí le molestan este tipo de especulaciones pues parece que son malintencionadas, además, señaló que su comunicación con Jesús Martínez es clara e incluso considera que su crecimiento como entrenador lo ha puesto en la mira de selecciones como Costa Rica y Panamá, además de que tuvo una opción de dirigir en España.

“Sí, sí me molestia porqué pareciera que alguien vea que todo es malo, que no soy campeón porqué me volví soberbio y cuando llegué a León yo no encajaba porqué era muy defensivo y ahora que las cosas que están bien, si me he equivocado soy un ser humano y me voy a equivocar siempre, pero lo que busco es mi reto personal y que le haya dicho a la familia Martínez que me inquietaba el tener una Selección, que ya me ofrecieron dos, Costa Rica y Panamá y una oportunidad de irme a España pues yo creo que no estoy mal, es un crecimiento como entrenador”.